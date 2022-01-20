金融三業2021年獲利9365億新高 保險業年增84.3%居冠

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（中央社記者謝方娪台北20日電）投資收益大豐收，帶動銀行、保險、證券等金融三業2021年稅前獲利衝至新台幣9365.97億元，創下史上新高，差一點就賺破兆元，年增率達38.7%；其中以保險業賺破4000億元居金融業獲利王。

金管會今天公布金融三業2021年全年稅前盈餘統計，保險業全年賺4111億元奪冠，年增84.3%；其次為銀行業賺3856.1億元，逼近4000億大關，年增4%；第三為證券期貨業賺1398.87億元，創下史上首次賺破千億紀錄，年增71.97%。

壽險業2021年稅前獲利3885億元，年增1824億元、增幅88.5%，主因為台股屢屢創新高，全年壽險業投資利益高達1兆2755億元，淨投資收益相比2020年大增2110億元；產險業也因投資淨收益大增，獲利吃下大補丸，全年稅前賺226億元，增幅32.9%。

銀行業全年獲利3856.1億元，為本國銀行、外銀、陸銀、信合社、票券金融公司以及儲匯6大項目合計數，其中本國銀行全年稅前獲利3369.8億元，占比87%，相比2020年增加逾200億元、增幅7.8%；外銀全年獲利109.8億元，年減128.7億元、減幅高達54%，為銀行業唯一呈現衰退者。

金管會銀行局副局長童政彰分析，因紓困振興及產業資金需求旺盛，帶動本國銀行放款持續成長、且利差擴大，利息淨收益年增395億元，挹注整體獲利表現；外銀則主因兌換淨利益縮水，且有部分外銀因去年初被處分導致部分業務停止運作，影響獲利動能。

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受惠去年台股大漲23.66%，價量皆創新高，帶動券商經紀及自營業務收入大幅增加，全年獲利首破千億、達1195.97億元，年增逾8成；投信業資產管理規模大增，也帶動投信業全年獲利達158.13億元，增幅43.82%。

期貨商則是證券期貨業中唯一呈現衰退者，全年僅賺44.77億元，年減10.64%。金管會證期局副局長郭佳君說，期貨商獲利衰退，主要是因銀行存款利率調降，導致營業外的期貨交易保證金利息收入較2020年減少所致。（編輯：潘羿菁）1110120