鴻海線上嘉年華 抽出百萬現金獎20名

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（中央社記者鍾榮峰台北23日電）鴻海今天下午舉行線上嘉年華，抽獎除了員工最大獎現金新台幣100萬元共20名外，鴻海也提供10輛Model C電動車開放抽獎，裕隆集團也提供5輛豪華休旅車供抽獎。

鴻海表示，今天參加員工普遍人人有獎，獎金從3萬6000元起跳，就算沒有抽中的員工，也有1萬6888元的參加獎。

鴻海嘉年華活動今天下午登場，因應COIVD-19疫情變化，這次嘉年華活動仍採線上方式舉行，這是鴻海集團繼去年以來、嘉年華活動第2度採用線上方式舉辦，全球有超過20個國家和地區的員工一起上線同樂，包括美國、中國大陸、越南等廠區員工，也將透過自拍影片參與。

線上活動共抽出員工最大獎現金新台幣100萬元共20名；同時鴻海集團還特別提供10輛Model C電動車開放抽獎，裕隆集團也再次提供包括Mitsubishi Outlander、Luxgen URX、Nissan X-TRAIL共5輛豪華休旅車共襄盛舉，讓鴻海員工抽獎。

鴻海表示，今天參加員工普遍人人有獎，獎金從3萬6000元起跳，就算沒有抽中的員工，也有1萬6888元的參加獎。

今天鴻海集團線上嘉年華活動由藝人黃子佼、吳姍儒Sandy共同主持，開場首先由鴻海集團各事業群主管和員工代表向各界祝賀農曆新年快樂外，緊接著首次播放鴻海集團全球形象主題曲「鴻海之歌」，活動中也安排歌手動力火車和陳嘉樺（Ella）演唱膾炙人口的金曲。（編輯：蘇志宗）1110123