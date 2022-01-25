童子賢：若疫情流感化 台灣應逐步放寬管制

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（中央社記者吳家豪台北25日電）代工大廠和碩董事長童子賢今天表示，如果疫情趨向流感化，台灣應該在未來半年或一年逐步放寬管制措施，否則如果全世界逐步開放，反而台灣緊張兮兮，可能不利於台灣與國際社會的互動。

他也提醒，目前業界缺料，部分廠商拚命擴產，要小心疫情過後，可能面臨供給過剩的問題。

5G智慧杆標準推動聯盟今天宣布啟動場域驗證（POC），童子賢以聯盟會長身分出席，於會後受訪做以上表示。

童子賢說，目前疫情，歐洲預測可能會有一半的人在幾個月內感染過Omicron變種病毒，因為Omicron入侵肺部比例相當低，已經不像一開始的肺炎，比較像上呼吸道感染的感冒，這也呼應流行病學基本常識，病毒強的不容易流行，病毒量低的比較容易造成流行。

他表示，如果有一天COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，趨向專家所講的流感化，到時可能就不再看待成嚴重的肺炎傳染病。應該可以在未來半年到一年，整個管制措施很有機會逐步放鬆。

童子賢指出，已有報導提到歐洲幾個國家考慮從2月開始放寬管制措施，現在正謹慎觀察，台灣是否有條件恢復正常工作和生活步調。否則如果全世界逐步開放，反而台灣緊張兮兮，可能不利於台灣與國際社會的互動。

另外，童子賢說，目前疫情與第一波癱瘓醫療體系的情況已經不一樣，病毒侵犯肺部的機率大幅減少，先進國家打兩劑甚至三劑疫苗的比例越來越高，台灣打兩劑人口約7成。

他呼籲社會大眾對於當前有些工廠感染的狀況不必太過擔心，不少感染者都是無症狀，代表病毒侵犯人體的途徑正在減少。

童子賢也透露，電腦公會成員曾在去年耶誕節前後進行內部討論，評估是否向政府建議逐漸讓經濟生活與疫情管制之間達到平衡。要管制當然不難，但是在全球參與活動、經濟活動和產值方面可能會掉下來，這才是考驗主管機關與縣市首長的地方。

他強調，經濟生活與疫情管制達到平衡才是最困難，管制措施目前是最好的手段，但恐怕跟一年半以前的情況不同。

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針對缺料問題，童子賢認為，目前產業缺料跟疫情管制不一定有關，有些是過去5、6年不太投資的項目，大家對景氣預測不準確，所以保守一點，累積到一個階段自然產生爆發性需求，導致缺貨。

他也提醒，拚命擴產後要小心可能供給過剩，經濟不會10年、20年都很熱，要看人類的生產和消費。有人開玩笑說，疫情結束後可能也代表榮景結束，例如海運受惠於疫情期間塞車，到疫情結束後，供需可能趨於平衡。（編輯：楊凱翔）1110125