台股短線跌逾800點 台積電左右牛年封關表現

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（中央社記者張建中台北25日電）台股牛年封關前夕，指數持續破底，收在17701.12點，短線大跌逾800點。台積電今天收在641元，自高點回檔47元，影響指數近400點，明天走勢料將左右台股封關表現。

台股今天在外資及自營商大舉賣超新台幣571.87億元，電子、金融及傳統產業股全面下挫，加權指數開低走低，一度下探17645.66點，跌破24日的低點17682.33點，終場跌幅收斂，守住17700點關卡，收在17701.12點，下跌287.92點，跌幅1.6%，成交值2694.10億元。

外資今天賣超台積電1萬8112張，影響台積電股價表現疲弱，收在641元，下跌12元，單日市值縮水3111億元，滑落至16.62兆元，影響大盤指數約100點。

據統計，台股指數自17日高點18535.42點，至今已快速回檔834點，台股權王台積電是影響大盤急跌的一大關鍵。

台積電先前在外資買超推升下，股價於1月17日盤中創下688元新天價，18日後隨著外資賣多買少，台積電股價自高點急遽滑落，至今已下滑47元，市值縮水達1.21兆元，影響指數393點。

分析師王兆立表示，台積電近期股價下挫，並不是短時間基本面出現變化，主要是因為市場對美國升息的疑慮，引發全面性本益比修正。

王兆立說，經過一波急跌後，台股震盪可能逐步趨於緩和，甚至不排除有機會展開跌深反彈。台積電是台股市值最大的單一企業，且基本面展望佳，是市場重要觀察指標，預期明天股價走勢將是左右台股封關表現的關鍵。

新光投信董事長劉坤錫表示，台股今天跌破24日的低點，表現顯得弱勢，指數在短線大幅回檔後，再往下空間應不大。但地緣政治風險及美國貨幣政策等都可能影響投資人抱股過年意願，也是牛年封關表現的變數。（編輯：張均懋）1110125