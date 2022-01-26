公平會核准5業者延展黃豆合船許可 有利平穩物價

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（中央社記者曾智怡台北26日電）公平會今天通過准予大統益公司等5家業者延展合船進口黃豆期限至116年，公平會表示，合船進口可提高參與業者的運費議價能力並降低運輸成本，有利平穩物價。

公平會今天發布新聞稿表示，通過准予大統益、泰華油脂工業、大成長城企業、美藍雷及長輝事業等5家業者延展合船進口黃豆期限5年，許可期限至116年3月12日止。

公平會指出，大統益公司等5家業者為合船進口黃豆，先前已申請聯合行為例外許可，這次因聯合行為例外許可期限將屆，因此依公平交易法第16條第2項規定申請延展許可期限。

公平會副主委陳志民告訴中央社記者，本次合船的參與業者統稱南部組，進口黃豆數量占台灣黃豆總進口量比例低，市場上也有中部組等合船組和其他進口業者相互競爭，經公平會評估合船行為對台灣市場影響不大，因此核准展延。

陳志民指出，合船進口可提高參與業者的運費議價能力並降低運輸成本，進一步反映在市場價格上，有利消費者；當國內市場產生黃豆需求面改變等偶發性狀況時，也可平衡國內供需差距，達到平穩物價效果。

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值得注意的是，合船進口聯合行為相關附加負擔內容，包含申請人不得利用本許可或相關規範限制任一申請人自由決定合船進口的數量，或禁止任一申請人自行進口。陳志民解釋，無論是申請人決定要自行進口、或者不再參與合船行為，申請人都有退出機會，其他業者成員不得反對。

申請人也應將本聯合行為的執行情形，包括每船次各進口人的登記採購量、實際採購量、採購裝船期及採購價格、裝貨船開航日期及抵達港口日期，各申請人每月進口量、加工量、銷售量、庫存量等資料，按季函報公平會。（編輯：趙蔚蘭）1110126