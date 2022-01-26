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台股小跌26點中斷封關連5紅 牛氣沖天全年大漲1872點

2022/1/26 13:41（1/26 13:58 更新）
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台股26日指數開低翻紅震盪，終場小跌26.72點、以17674.40點封關，為近6年農曆封關首次收黑。（中央社檔案照片）
台股26日指數開低翻紅震盪，終場小跌26.72點、以17674.40點封關，為近6年農曆封關首次收黑。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張良知台北26日電）美國科技股持續重挫，台股今天在台積電走穩、跌深航運及中小型股買盤回流下，指數開低翻紅震盪，終場小跌26.72點、以17674.40點封關，為近6年農曆封關首次收黑；累計牛年指數大漲1872點，漲幅11.84%。

面對烏克蘭情勢緊張、美國聯邦準備理事會（Fed）升息疑慮，台股在牛年封關前資金提前退場，指數短線拉回修正逾800點；不過今天跌深航運股及中小型股吸引買盤進場卡位，指數開低翻紅震盪，終場下跌26.72點，以17674.40點封關，成交值新台幣2241.09億元。

權值股台積電在牛年歷經518元低點及688元歷史新高的170元高低震盪，今天終場以636元作收，較鼠年封關632元僅上漲4元；大立光今天以2030元作收，較鼠年封關3050元下跌1020元，跌幅高達33.44%。（編輯：楊凱翔）1110126

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