經部攜手工總碳中和聯盟 助產業建立碳管理能力

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（中央社記者曾智怡台北27日電）為因應綠色供應鏈減碳潮流衍生的碳盤查需求，經濟部今天表示，將攜手工總的「碳中和聯盟」，以大帶小協助國內產業建立碳管理能力；今年重點工作項目是碳盤查輔導量能、建立碳足跡工具。

經濟部工業局晚間發布新聞稿表示，經濟部次長曾文生今天以視訊方式召開「111年度產業及能源效率工作圈第1次委員會議」，邀請各企業代表、工總、學者、政府相關單位等參與，會中決議由經濟部攜手產業、以大帶小，協助建立碳管理能力，共同邁向2050淨零排放的目標。

工總秘書長蔡練生會中表示，因台灣為出口導向國家，歐盟宣布2023年實施碳關稅，此舉引起國內產業高度重視，尤其中小企業對於相關細節較不清楚。

蔡練生指出，工總在去年11月間進行過問卷調查，有94%以上中小企業希望透過大廠帶領，共同達到碳中和目標。而工總擁有158個產業公會團體會員，對於結合各產業公協會成立「碳中和聯盟」這件任務責無旁貸。

工總代表在會中報告，碳中和聯盟的4大推動策略分別是「響應以大帶小宣示減量目標」、「善用大企業減碳技術及影響力」、「協助中小企業建立碳管理能力」、「累積碳費減免談判籌碼」，獲得各產業公協會及國內領頭企業的響應。

工業局也說明「產業碳盤查及碳足跡輔導作法」，預計於3月底前辦理12場次碳盤查暨碳足跡講習會，歡迎有需求者至「經濟部工業局產業節能減碳資訊網」報名。

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針對電子業、金屬製品業、運輸工具業、紡織業、塑橡膠製品等業者的碳盤查需求，曾文生特別指示將「碳盤查輔導量能」及「建立碳盤查及碳足跡工具」列入今年重點工作項目，並在推動方向及分工上與工總攜手合作，共同建立碳管理能力，讓國內產業福虎生豐。

本次視訊會議邀請台塑石化董事長陳寶郎、台泥總經理李鐘培、台積電處長房漢文、中鋼董事長翁朝棟等國內領頭企業，工總、各產業公協會、研究單位，以及行政院能源及減碳辦公室、環保署等相關單位，共120多位出席。（編輯：黃國倫）1110127