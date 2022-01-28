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永豐餘高階人事異動 駱秉正接任總經理

2022/1/28 14:47
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（中央社記者蔡芃敏台北28日電）永豐餘高階主管人事異動，總經理蔡維力因個人因素請辭職務，將由瑞士銀行台灣區前董事總經理駱秉正接任總經理一職。永豐餘指出，將借重他的投資經營與管理經驗，落實包括循環經濟等未來發展5大方向。

永豐餘今天召開臨時董事會，蔡維力因個人因素請辭職務，會中通過延攬駱秉正接任總經理一職。

永豐餘表示，蔡維力自2019年2月接任總經理職務，期間推動永豐實上市、活化集團資產管理等，讓各界更瞭解永豐餘轉型投控後的商業模式，以及永續循環經濟的理念。

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駱秉正曾任瑞士銀行台灣區董事總經理、新光銀行副總經理、彰化銀行資金營運處長、綠能科技財務主管與花旗銀行中國區資金部主管等。永豐餘表示，駱秉正對建構綠色經濟產業鏈具備實務操作經驗，有助提升集團及個別公司競爭力。

永豐餘說，未來將借重駱秉正的經驗，持續推動能源及能源管理、工業互聯網科技、發展循環經濟、醣經濟下新材料的開發與孵化投資新創公司。（編輯：楊蘭軒）1110128

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