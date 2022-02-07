Fed最快3月升息 兆豐金：獲利動能可望走高

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（中央社記者謝方娪台北7日電）通膨居高不下，市場預期美國聯準會（Fed）最快3月啟動升息，兆豐金視其為一大利多，估今年獲利動能有望走高；今年兆豐銀行將致力提振企金放款動能、轉型消金放款、衝刺財管業績與手續費收入規模。

兆豐金今天舉行新春視訊團拜，董事長張兆順指出，COVID-19疫情嚴重衝擊全球經濟及金融，去年兆豐金稅後盈餘仍達新台幣257.46億元、每股純益（EPS）為1.89元，年成長3%，雖然相較國內其他金控獲利成長幅度小，但票券、證券、產險、AMC（資產管理公司）及創投等子公司表現亮眼，期望集團未來續創佳績。

因應高通膨，市場預期美國聯邦準備理事會（Fed）基準短期借款利率最快在3月調升一碼（25個基點，0.25個百分點）。兆豐金認為，Fed升息對兆豐金而言是一大利多，利差及資金運用收益應可提升，獲利動能可望逐步走高。

兆豐銀行總經理蔡永義說，Fed今年3月起可能有3到5次升息機會，有助銀行業績表現，因此兆豐銀今年設定加快數位化及數位轉型、提振企金放款動能、轉型消金放款、擴大財管業績與手續費收入規模、靈活財務操作並擴大投資部位、改善存款結構等業務目標，盼帶動今年兆豐銀獲利榮景。

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2022年全球經濟持續面臨COVID-19變種病毒肆虐、供應鏈瓶頸、通膨嚴重、中國經濟發展隱憂及地緣政治緊張衝突等5大威脅，可能造成金融市場激烈波動，張兆順期勉經營團隊積極應對挑戰（Challenge）、勇於變革（Change）、掌握新商機（Chance），以「3C」創造兆豐金價值，讓員工與股東雙贏。

兆豐金總經理胡光華表示，期盼各子公司朝5大方向積極努力，包含掌握全球升息契機，妥善進行資產負債配置；持續落實ESG（環境、社會、公司治理）行動方案，開拓相關投融資商機；推動數位轉型計畫，擴大金融生態圈；提升財務操作能力，增加獲利貢獻；強化線上、線下共銷機制，創造集團資源整合效益等。（編輯：楊凱翔）1110207