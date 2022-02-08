東森購物拚年底掛牌 瞄準新零售擴大展店

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（中央社記者江明晏台北8日電）東森集團總裁王令麟表示，瞄準市場新零售OMO趨勢，東森將會積極線下擴店，預計2026年寵物店將達500家，一半將為大型複合店，東森購物也預計今年底、明年掛牌。

東森集團總裁王令麟今天在記者會上表示，集團已經做好5年計畫，瞄準市場新零售趨勢OMO（Online merge Offline，線上線下整合），東森將會更積極進行線下擴店計畫。

他表示，東森集團今年先開設5至10家的新型複合店，並預計將會在東森集團中和總部成立便利商店與寵物的複合店，預計2026年寵物店達500家，其中一半將為大型的寵物複合新型商店。

東森集團自2018年起至2022年，以新台幣22億元併購草莓網、60億元併購自然美、1億元併購熊媽媽買菜網、6億元併購動物王國等寵物連鎖店，之後更名為東森寵物雲，併購後將集團資源大量交叉運用，發揮綜效；且未來不排除透過草莓網去併購其他事業，並看好未來跨業結盟、彼此「取暖」是很重要的課題。

他表示，東森購物預計今年底、明年掛牌，但他坦言，由於集團資金需求不高，上市籌資的動機不強，個人意願不高。但由於20%小股東看著競爭對手富邦媒、網家股價屢創高價，因此順應他們的意見，東森購物將朝掛牌方向發展。

東森集團2021年營收新台幣400億元，相較2020年營收300億元，成長100億元；獲利52億元，年成長130%。

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由於疫情推升電商業績，東森購物網表現亮麗，2021年東森購物網併草莓網年營收283億元、稅前淨利21.6億元，年成長27.6%，全年每股盈餘（EPS）達17.7元，超越2020年的14.11元，創下歷史新高。王令麟表示，東森購物網今年全年將挑戰456億元營收目標。

此外，東森國際董事長廖尚文也表示，去年前3季每股盈餘已賺贏前年全年度，看好今年在新經濟及東森購物網持續成長挹注下，今年營運獲利可望會比去年更好。（編輯：郭無患）1110208