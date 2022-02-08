OBU去年放款大縮水 獲利年減逾百億元

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（中央社記者謝方娪台北8日電）中美貿易戰、疫情及新台幣強勢升值3因素，使2021年OBU放款年減新台幣677億元，由於利息淨收益和投資淨利益雙雙縮水，OBU全年獲利僅860.7億元，年減137.1億元、減幅13.7%。

金管會今天公布本國銀行2021年稅前盈餘概況，國銀稅前獲利達3369.8億元，年增7.8%，創下史上次高紀錄，僅次於2019年的3607.3億元。

細看國銀4大獲利結構，分別為DBU（國內總分行）、OBU（國際金融業務分行）、海外分行、大陸地區分行，其中以DBU獲利占比63.7%最高，其次為OBU的25.5%，海外分行及大陸地區分行占比10.7%。

DBU全年獲利2147億元，年增14.9%；海外分行全年獲利324.8億元，年增58.2%。OBU和大陸地區分行呈現衰退，OBU獲利860.7億元，年減13.7%，大陸地區分行獲利37.3億元，年減33%。

金管會銀行局副局長童政彰指出，OBU獲利年減逾百億元，主因利息淨收益、投資淨利益減少所致，其中最主要的原因是中美貿易戰、疫情以及新台幣強升出現折算匯損等因素，2021年OBU放款相比2020年大減677億元。

大陸地區分行獲利年減超過3成，主因投資淨收益減少8億元、提列備抵呆帳費用增加5.7億元，使獲利年減18.4億元。

海外分行是獲利成長幅度最大者，獲利年增近6成，童政彰說，2020年海外分行在聯貸案踩雷，提列備抵呆帳費用較高，達177億元，使當年度獲利基期較低所致，去年海外分行提列備抵呆帳就僅46億元，大減131億元。（編輯：張均懋）1110208