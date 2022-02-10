鎧俠工廠原料遭汙染 第2季NAND Flash報價可能翻揚

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（中央社記者張建中新竹10日電）NAND Flash供應商KIOXIA（鎧俠）以及WD（威騰）公告工廠的半導體原物料被汙染。市調機構集邦科技預期，第2季NAND Flash報價可能因而轉為翻揚5%至10%。

集邦科技表示，今年上半年儲存型快閃記憶體（NAND Flash）市場原本處於供過於求狀態，報價恐逐季下滑，不過鎧俠與威騰合資的NAND Flash產線發生原物料被汙染事件，可能扭轉NAND Flash市況。

集邦科技指出，鎧俠與威騰在全球NAND Flash市占率合計達32.5%，這次受影響的產品以3D NAND Flash為主，估計受損產能約第1季產出的13%。

集邦科技觀察，現貨市場上的買賣雙方因仍在釐清事件與災情評估，多以中止報價因應，尚未產生新的報價，不過預期後續現貨價格可能翻漲，另有部分模組廠也停止對NAND Flash相關產品報價。

集邦科技預期，第1季NAND Flash報價跌幅可能自原估的8%至13%，收斂到5%至10%，第2季報價甚至可能轉為翻揚5%至10%。

記憶體模組廠威剛（3260）表示，目前尚在評估事件對全球供應鏈的影響範圍及時間，預期將有利於NAND Flash價格支撐。

威剛指出，第1季NAND Flash市況比先前樂觀，價格修正幅度應可較去年第4季收斂，價格走勢趨於穩定，有機會在第2季落底。

隨著記憶體需求穩健升溫，威剛1月營收回升至新台幣33.21億元，較去年12月增加1.65%，也較去年同期增加13.3%。

記憶體控制晶片廠群聯（8299）在PCIe固態硬碟控制晶片、工規控制晶片出貨暢旺帶動下，1月營收達54.19億元，年增近34%，創歷年同期新高。（編輯：張均懋）1110210