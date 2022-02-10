1月查獲私菸822萬包市價5.2億元 年增逾355%

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（中央社記者梁珮綺台北10日電）節慶期間往往是私梟走私高峰，財政部今天表示，今年1月共查獲違法菸品822萬包、市值約新台幣5.2億元，較去年1月相比，查獲量增加642萬包，成長355.13%。

菸稅調漲後，菸品價格上漲，也提高私梟走私誘因，儘管疫情來勢洶洶，私梟仍鋌而走險，財政部國庫署副署長顏春蘭今天表示，今年1月共查獲違法菸品822萬包、市值約新台幣5.2億元，較去年同期成長355.13%。

顏春蘭表示，今年1月查獲量較去年同期增加642萬包，主要是查獲4起大宗案件所致，4起案件共757萬包。

國庫署科長楊明政進一步說明，1月2日先在基隆八斗子漁港查獲某艘漁船走私，有22萬包私菸，船長應訊時供出菸品來源是雜貨輪，海巡署積極查緝，1月11日在基隆正濱漁港查獲443萬包，也是基隆地區自91年實施菸酒稅新制以來，查獲最多包私菸的一次。

另2件案件則是1月12日在嘉義縣水上鄉的地下製菸工廠查獲39萬包、1月25日在澎湖馬公港查獲雜貨輪走私253萬包。

國庫署重申，產製、輸入、運輸、販賣私菸行為，將依菸酒管理法論罰並沒入違規菸品，其中產製私菸者，最高可處1000萬元罰鍰；運輸、販賣私菸者，最高可處600萬元罰鍰；輸入私菸者，可處3年以下有期徒刑，得併科20萬元以上1000萬元以下罰金。

國庫署也提醒民眾，千萬不要購買來路不明或售價顯不合理之菸品，以免危害身體健康，並鼓勵檢舉，檢舉人（吹哨者）獎勵金每案最高額可達600萬元獎金。（編輯：趙蔚蘭）1110210

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