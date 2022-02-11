新唐：市場供需缺口大 因應新客戶積極找晶圓產能

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（中央社記者張建中新竹11日電）微控制器（MCU）廠新唐表示，目前整體市場需求還是遠大於供給，晶圓廠產能的取得仍是營運重點。

新唐下午舉行線上法人說明會，副總經理楊欣龍表示，目前整體市場需求還是遠大於供給，向供應商爭取晶圓代工產能依然是每天的重點工作。因應新客戶導入，將持續爭取更多產能。

楊欣龍說，目前尚未接獲供應商新一波調漲代工價格的通知，但無法完全排除再漲價的可能，未來若接獲調漲代工價格通知，將會與客戶協商；毛利率提升主要來自產品組合的改善，希望今年毛利率能夠維持較高水平。

針對法人關心的伺服器遠端管理晶片（BMC）發展，楊欣龍表示，2021年有蠻好成長，預期今年下半年隨著先進封裝產能瓶頸獲得改善，將帶動2022年銷售再增加2位數百分比。

新唐去年受惠收購Panasonic的半導體事業，營運表現亮麗，營收與獲利同創歷史新高紀錄，總營收達新台幣414.56億元，稅後淨利29.41億元，每股純益7.27元。（編輯：楊凱翔）1110211