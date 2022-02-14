外資賣超206.74億元 調節聯電與面板雙虎
2022/2/14 17:33
（中央社記者潘智義台北14日電）俄烏緊張情勢一觸即發，台股今天大跌313.27點，外資賣超新台幣206.74億元，賣超前3名依序為聯電及面板雙虎群創、友達。
終場加權指數收在17997.67點，大跌313.27點，跌幅1.71%，成交值新台幣2594.42億元，8大類股全面下跌。
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三大法人合計賣超239.4億元，其中自營商賣超52.49億元、投信買超19.83億元、外資及陸資賣超206.74億元。外資賣超聯電5萬4711張、群創4萬2186張、友達2萬6562張；賣超前10名除聯電、群創、友達之外，還包括台企銀、華航、彩晶3檔股票，以及國泰智能電動車、富邦未來車、元大滬深300正2、國泰永續高股息4檔ETF。
外資買超前10名當中有高達5檔金融股，包括開發金、中信金、玉山金、第一金、台新金；3檔電子股旺宏、南亞科、華通；兩檔航運股長榮航、萬海。（編輯：林興盟）1110214
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