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政院核定中科台中擴建 台積電：2奈米廠規劃不變

2022/2/14 17:39
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（中央社記者張建中新竹14日電）行政院核定科技部中科台中園區擴建二期籌設計畫，外界認為可能是台積電2奈米廠用地。台積電表示，2奈米廠計畫不變，以竹科為主，不排除在台中擴建2奈米產能。

科技部今天發布新聞稿指出，行政院已於今年1月22日核定科技部中科台中園區擴建二期籌設計畫，將引進半導體產業與其他科學事業廠商，最快民國112年可提供廠商建廠，估計可創造年產值約新台幣4857億元，提供約4500個直接就業機會。

台積電總裁魏哲家去年底親自率領多位高階主管，前往台中市政府拜會，行政院今年快速核定中科台中園區擴建二期籌設計畫，外界認為台積電2奈米廠可能落腳台中。

台積電今天對於行政院核定中科台中園區擴建二期籌設計畫並不評論，僅表示2奈米廠規劃不變，仍以竹科寶山用地第2期擴建計畫為主；若竹科用地不足，台積電將在台中擴建2奈米產能。

台積電3奈米製程將於今年下半年量產，2奈米製程技術預計於2025年量產，將改採環繞閘極（GAA）架構。（編輯：張良知）1110214

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