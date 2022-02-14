核心業務穩健 國泰金1月每股盈餘1.3元

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（中央社記者蘇思云台北14日電）受到1月資本市場波動較大影響，國泰金控結算1月稅後盈餘新台幣171.2億元，年減21%，但核心業務動能穩健，單月獲利仍創近10個月新高，每股稅後盈餘（EPS）1.3元。

國泰金控今天公告1月自結獲利，國泰金財務長陳晏如告訴中央社記者，1月資本市場波動較大，影響部分國泰人壽獲利，但整體而言，單月獲利仍比前幾個月表現更好。

國泰人壽1月稅後盈餘137.4億元，年減26%。陳晏如指出，去年1月國壽有大力實現資本利得，今年1月美國聯準會（Fed）釋出鷹派訊息、3月很可能升息，加上近期俄羅斯與烏克蘭地緣政治局勢緊張，資本市場較為波動，台股1月修正約3%、美股修正幅度比台股更多，今年在資本市場操作上會更彈性、掌握時間點。

在債券固定收益部分，陳晏如表示，近期美債殖利率一路走升破2%，最近因為烏克蘭地緣政治緊張有稍微拉回到1.9%，目前國壽淨值比與資本適足率（RBC）續處高檔；未來若利率走升，也會擇優布建債券部位，提升經常性收益。

陳晏如表示，在保險業務部分，國壽1月初年度保費（FYP）及初年度等價保費（FYPE）分別為166.1億元及51.4億元，是業界第一；其中，保障型商品FYP較去年同期大幅成長40%。

國泰世華銀行結算1月稅後盈餘27.9億元，年成長13%。1月存放款持續成長，累計淨利息收入較去年同期增加11%，手續費收入也表現穩定；信用卡有效卡數維持市場第一，統計到1月底為547萬張，年成長6%。陳晏如表示，預期隨著大環境利率走升，有望提高銀行的利差收益，看好今年的成長動能。

國泰產險結算1月稅後盈餘4.7億元，年成長26%。國泰金表示，在核心保險業務上，1月個體簽單保費25.6億元，年成長37%；其中，占比最大的車險業務，簽單保費年成長18%。近期民眾更加重視防疫保單，健傷險簽單保費年成長31%；商業險方面，火險與水險簽單保費分別成長124%、53%，表現亮眼。

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此外，受到1月交易天數較少且市場交易量萎縮影響，國泰證券1月稅後盈餘1億元，年減43%。不過，在台股經紀業務方面，1月市占率達3.83%，較去年同期成長31%；台股定期定額1月扣款金額較去年同期成長超過8成，續創單月新高。

國泰投信結算1月稅後盈餘1.6億元，較去年同期成長19%。國泰金表示，國際股市1月下旬起表現震盪，影響投資人信心，不過1月新募集的美國ESG基金仍創下佳績。（編輯：張良知）1110214