數位傳播監理大步邁進 NCC拚年中推2大草案

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北15日電）NCC主委陳耀祥今天表示，今年施政有3重點，包括6月底前提出頻道區塊化解決方案、推出OTT草案，也希望盡快提出數位通訊傳播服務法（數通法）草案徵詢外界意見。

國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥今天表示，在頻道區塊化部分，NCC年初已經有找頻道與系統業召開「數位有線電視頻位區塊化及編碼機制座談會」 。

陳耀祥指出，頻道區塊化改革就類似新、舊市場的概念，當舊市場面積不夠，新業者無法進入時，就要蓋新市場，但當中要顧及新、舊市場的競爭問題，希望盡量找到方案讓既有秩序不要變動太大、新業者又有機會進來，可能會設定過渡期間，但期間多久還是要看市場變化。

陳耀祥表示，立法院先前有做出決議，NCC會在6月底前提出頻道區塊化改革方案，如果涉及修法也會修改相關法規命令。

至於網際網路視聽服務管理法草案（俗稱OTT TV專法），NCC先前曾在2020年7月端出OTT專法草案，但是當時引來眾多OTT業者齊聲反對，後續遲遲沒有再提出第二版草案。

陳耀祥表示，NCC昨天也有召開OTT工作小組，可能還會討論哪些要件涉及違法要如何處理等，草案還會有所調整，預計趕在今年6月底前對外公布。

NCC在去年底曾對外公布數通法草案架構，擬納管大型網路平台，同樣也引發外界高度關注。

陳耀祥表示，網際網路相關立法必須傾聽各界意見，涉及網路治理、業者自律等問題，如果沒有設計好機制，有可能引發很大的爭議，但是全世界在網路領域逐漸立法規範是一個基本方向。數通法部分目前NCC持續進行跨機關協商，讓各部會表達意見，也傾聽企業聲音，希望有機會在年中提出數通法草案，但時間上較難掌握。

數位發展部有望在今年成立，陳耀祥表示，法案草擬也要考量NCC跟數位發展部未來分工方式，整體而言，NCC會更專注在監理上，未來業務在電信領域會比較淡一點，但在傳播、網路業務會多一點。（編輯：潘羿菁）1110215