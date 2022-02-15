成大加強跨界合作 開啟大南方半導體人才培育

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成功大學15日宣布結合南科台南園區與高雄亞灣開啟大南方半導體人才培育計畫，透過產官學合作，協助產業精準找到所需人才，線上記者會並邀請台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁等人以視訊方式參與。（成大提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年2月15日

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（中央社記者楊思瑞台南15日電）國立成功大學在去年成立半導體學院後，今天再宣布結合南科台南園區與高雄亞灣開啟大南方半導體人才培育計畫，透過產官學合作，協助產業精準找到所需人才，並加速提升研發量能。

成功大學今天舉辦「成大攜手南科台南園區與高雄亞灣，開啟大南方半導體人才培育」線上記者會，並邀請台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁等人以視訊方式參與，見證大南方半導體人才培育邁向新里程碑。

成大校長蘇慧貞表示，透過半導體學院創新運作模式，與頂尖企業合作開設專業領域學位學程，希望透過這個平台媒介產業精準找到需要的人才，並擴大科技相關領域就業，協助培養半導體高階人才，加速提升研發量能。

黃偉哲表示，立法院去年5月通過「國家重點領域產學合作及人才培育創新條例」，讓大學引進產業界資源更有彈性，促進頂尖人才培育，提升產業研發量能，而成大拔得頭籌率先發展。

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黃偉哲說，在晶片短缺的國際環境下，為了避免其他國家急起直追，台灣更要持續發展半導體技術，現有產官學通力合作的環境，一定能讓台南半導體的規模及技術蒸蒸日上，南市府也會全力配合產業發展。

黃偉哲表示，台南科學園區半導體產業上中下游聚落完整，目前半導體產業已佔台南總體製造業7成規模，市府自去年起與工研院合作推動「化合物半導體產業－南方雨林計畫」，未來將與路竹、橋頭、南科、沙崙等園區串聯成完整科技廊帶，吸引更多國內外廠商加碼投資，創造更多就業機會。（編輯：陳仁華）1110215