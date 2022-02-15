外資賣超162.21億元 大砍面板及金融股

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（中央社記者張建中台北15日電）台股今天震盪收低，18000點關卡得而復失，終場收在17951.81點，下跌45.86點。外資今天賣超新台幣162.21億元，調節面板雙虎友達、群創及金融股為主。

隨著全球防疫措施逐步鬆綁，航空及觀光類股同步大漲，加上聯電等電子權值股止跌回升，台股盤中一度反彈逼近18100點關卡，攀高至18085.91點；不過中午受日韓股市急跌拖累，下半場賣壓出籠，電子類股由紅翻黑，大盤終場回落至17951.81點作收，下跌45.86點，跌幅0.25%，成交值2318.4億元。

三大法人進出方面，外資及陸資今天賣超162.21億元，自營商賣超39.97億元，投信買超19.85億元，合計賣超182.33億元。

據台灣證券交易所資料，外資今天賣超群創居首，達5萬1800張；外資也同步賣超友達達2萬6803張。在外資調節下，群創及友達今天股價分別下跌0.2元及0.55元，跌幅分別為1.18%及2.63%。

外資賣超前10名中，包括開發金、新光金、中信金及元大金等4檔金融股，以及中信中國高股息、中鋼、富采及緯創。

外資今天積極買超航空類股，分別買超長榮航2萬5889張及華航2萬2591張。在外資大舉買超推升下，長榮航及華航股價今天分別上漲2.15元及0.75元，漲幅分別為7.39%及2.81%。

外資其餘買超前10名包括華通、期街口布蘭特正2、華邦電、大同、欣興、玉山金、和益及大成鋼。

分析師王兆立表示，美國升息與國際地緣政治風險是近期影響投資人信心的關鍵，但目前並無大量去槓桿化的疑慮，預期台股可能維持區間震盪走勢。（編輯：張良知）1110215