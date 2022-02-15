嬰幼品牌黃色小鴨易主 東凌-KY擬出售7成持股

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（中央社記者江明晏台北15日電）不敵兩岸少子化趨勢，旗下有「黃色小鴨」嬰幼品牌的東凌-KY收到龍行利興業有限公司等4家公司的公開收購通知，預定收購約70%的股權，主要是董事長林寶霞等創辦人家族的持股。

東凌-KY公告，收到包括龍行利興業有限公司等4家公司的公開收購通知，擬以每股新台幣17.4元的價格，預定收購約70%的股權，總金額約4億元，收購期間自2月15日至3月31日止。

根據公開收購說明書指出，東凌-KY主要為童裝及嬰童用品的設計及銷售業務，產品銷售於台灣及中國市場，受兩岸少子化趨勢影響，獲利受到嚴重衝擊，近年呈現虧損狀況，待公開收購人完成公開收購後，改善東凌-KY的經營效率，也不排除引進不同產業的資源。

公開收購人包括RIVER NORTH LIMITED（北川有限公司）、BEAUTY TREND HOLDINGS LIMITED（美興控股有限公司）、Angel Space Limited、龍行利興業有限公司，主要收購董事長林寶霞、董事許復進、許永龍等創辦人家族的持股，雙方已在去年12月10日簽訂股份買賣協議書。

東凌-KY從2017年至2020年連4年虧損，每股盈餘分別虧2.85元、3.84元、2.56元、3.79元，2021年東凌-KY下半年陸續處分包括南港辦公室等資產，上海黃色小鴨優亦餐飲管理公司也準備出售。

東凌-KY董事會也通過設置審議委員會，針對公開收購條件進行審議，並對公司股東提供建議。（編輯：張均懋）1110215