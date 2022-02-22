烏克蘭危機升高 法人：台股可能維持箱型整理

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（中央社記者張建中台北22日電）烏克蘭危機升高，克里姆林宮削弱俄美領導人舉行峰會的希望，蒲亭並派軍進駐烏克蘭東部親俄地區。俄羅斯股市慘跌逾1成，歐股也紛紛下挫。法人預期，台股可能持續震盪，維持箱型整理走勢。

經法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）斡旋，美國總統拜登（Joe Biden）和俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）原則上同意就烏克蘭問題舉行峰會。然而，克里姆林宮（Kremlin）表示，目前尚無舉辦「拜蒲會」的具體計畫。

蒲亭還對全俄發表電視談話，指控美國和北大西洋公約組織（NATO）將烏克蘭轉變為戰區；並表示，俄國當局擔心北約軍隊部署在烏克蘭，也擔心美國出動無人機監視俄國。

蒲亭並承認烏克蘭東部兩個分離共和國是獨立實體，接著派遣俄軍以「維和人員」身分進入這兩區。

烏克蘭危機升高，俄羅斯股市重挫逾1成。法蘭克福DAX 30指數大跌311.39點，跌幅達2.07%；巴黎CAC 40指數下挫131.29點，跌幅2.04%。

美股因華盛頓誕辰紀念日（Washington's Birthday，又稱總統日）休市1天。

國內外產業訊息方面，大立光董事會決議通過2021年財報每股盈餘新台幣139.28元，2021年下半年度每股將配發39元現金股利，加計上半年31元股利，合計全年配發70元股息，配發率約50.26%。

載板大廠欣興與轉投資的旭德22日同步暫停交易，市場猜測，欣興不排除以換股方式合併旭德，藉此取得產能，擴大在ABF等載板的布局。

煉鋼利差縮小，中鋼1月稅前淨利約54.87億元，較去年12月衰退8%，但較去年同期增52%。中鋼日前已公告3月盤價，平均漲幅2.44%。

法人表示，烏克蘭危機以及美國升息變數，影響台股指數波動大，在市場多空看法分歧下，預期指數可能維持箱型震盪整理走勢。（編輯：楊蘭軒）1110222