財政部肯定張兆順 促兆豐金持續與工會溝通

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（中央社記者謝方娪台北22日電）兆豐銀行工會不滿洗錢防制制度僵化，舉辦工會投票，要求董事長張兆順下台。財政部今天回應，尊重兆豐銀行工會投票結果，也會請兆豐金持續與工會溝通，創造股東及員工雙贏。

兆豐銀行工會今年1月請全體工會會員對董事長張兆順是否適任表達意見，共回收5375張問卷，回收率98.08%。認為張兆順不適任票數達4873張，占總問卷回收票數的90.66%；認為張兆順適任票數351張，占比6.53%；無效票151張，占比2.81%。工會主張張兆順應自請下台，也將向財政部和行政院遞交陳情書。

財政部回應，尊重兆豐銀行工會投票結果，會請兆豐金控持續與工會溝通，期待能共創股東、員工的雙贏。

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財政部也指出，張兆順自2016年9月2日起擔任兆豐金暨銀行董事長至今，推動洗錢防制及法遵制度不遺餘力，深獲所在地主管機關肯定，兆豐銀行紐約分行並於2021年評等調升，綜合評等及其中風險管理、作業控制、法令遵循評等均較前一年提升一等，深具成效，因此依行政院所屬國營事業機構負責人經理人董監事遴聘要點規定，報奉行政院同意續任。

對於工會訴求，兆豐銀行回應，多元社會每個人都有表達意見的自由與權利，對工會意見予以尊重，雖然不清楚以二分法選項逕行評斷特定人的公正性，但仍會對工會持績釋出善意，期盼工會提出具體且悠關勞工權益的事項與行方進行溝通，全體員工齊心打拚、專注本業，再創兆豐銀行榮景。（編輯：潘羿菁）1110222