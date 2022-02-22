俄烏緊繃市場波動加劇 金融三業股債曝險近30兆元

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（中央社記者謝方娪台北22日電）隨著烏克蘭情勢升溫，資本市場波動加劇，金管會緊盯金融三業資本適足率及流動性表現，目前銀行業、證券自營商及保險業國內外股債曝險約達新台幣29.61兆元。

金管會統計，截至今年1月底，銀行業投資債券部位6.85兆元、股票部位7452億元；證券自營商投資台股650.1億元，投資國外債券1339.14億元、國外股票29.79億元；另截至去年12月底，保險業投資股票部位為2.88兆元，占可運用資金的9.51%，債券部位18.94兆元，占可運用資金的62.4%。

近期資本市場波動加劇，金融三業國內外股、債投資金額合計達29.61兆元，曝險部位逼近30兆元大關。

金管會銀行局副局長林志吉說，金管會去年對銀行辦理監理壓力測試，即使在最嚴重情境（例如台股跌幅達30%），本國銀行普通股權益比率、第一類資本比率、資本適足率仍分別達9.68%、10.64%、12.33%，高於法定門檻7%、8.5%、10.5%，目前股市波動情況還在當時設定的最嚴重情境範圍內，會持續關注銀行資本體質。

金管會證期局副局長郭佳君指出，現行規定證券商必須按月申報自有資本和作業風險、信用風險、市場風險等，證交所和櫃買中心針對券商申報資料也有設定風險指標，逐月對券商進行預警作業，若經過預警機制評估券商風險較高，證交所和櫃買中心會進一步啟動查核了解。

雖然目前券商資本適足率都高於法定最低150%門檻，有鑒近期資本市場波動劇烈，證交所和櫃買中心都已提醒券商注意風險控管；郭佳君說，金管會也請證交所和櫃買中心辦理對券商的預警機制時，加強了解的深度。

金管會保險局副局長張玉煇表示，金管會2019年上半年開始實施股票逆景氣循環機制，在股市活絡情況下，股票風險係數會增加，保險業必須提較高的股票風險資本，當景氣反轉時，股票風險係數較小，保險業須計提的風險資本就較少，以平穩保險業資本需求和金融市場安定。（編輯：林淑媛）1110222