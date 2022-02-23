航運股領漲 台股類股齊揚重回18000點之上

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台股23日在航運股帶動下，終場漲86.44點，回到18000點之上。（中央社檔案照片）

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（中央社記者潘智義台北23日電）美國對俄羅斯實施經濟制裁，造成美股重挫，亞股卻呈現反彈走勢，台股今天在航運股帶動下，逆勢上揚，一度上漲近140點，終場漲86.44點，收在18055.73點，回到18000點之上。

加權指數終場收在18055.73點，上漲86.44點，漲幅0.48%，成交值新台幣2689.88億元，8大類股全面上揚。

貨櫃三雄齊漲，長榮收145元、陽明收116元、萬海收190元，漲幅達1.75%至4.68%；航空股更強，華航收30.3元，大漲6.5%；長榮收35.5元，勁揚7.74%。

大型權值股漲跌不一，台積電收625元，下跌0.32%；聯電收53.6元，上漲1.52%；聯發科收1120元，漲幅0.9%；大立光收2095元，上揚0.48%。

俄烏戰事帶動油價上漲，台塑收105元，漲0.96%；台塑化收97.3元，上揚1.25%

華南投顧董事長儲祥生接受電訪時表示，雖然美股大跌，但美股盤後電子盤走揚，加上亞股反彈，台股今天也漲，即便大型權值股漲勢零星，但在輪動格局中，包括部分矽智財族群、貨櫃航運股、生技股都有表現，撐起盤勢。

儲祥生認為，台股接下來還是要看美股表現，只要俄烏變局不定，短線仍是影響台股重要因素，指數將隨著多空消息盤整。（編輯：楊凱翔）1110223