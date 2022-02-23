美光：部分惰性氣體來自烏克蘭 目前供應鏈正常

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（中央社記者張建中新竹23日電）烏克蘭危機升高，各界關注對產業鏈的影響，美國記憶體廠美光（Micron）表示，部分惰性氣體來自烏克蘭，不過目前供應鏈依然正常，將持續密切關注局勢發展。

美光執行長梅羅特拉（Sanjay Mehrotra）接受彭博電視訪問時說，俄羅斯與烏克蘭緊張局勢升溫，凸顯半導體供應鏈的複雜性與脆弱性。

梅羅特拉表示，美光有部分製造記憶體用的惰性氣體來自烏克蘭，不過，目前供應鏈仍處正常狀態；此外，美光有大量庫存，且有多元供應來源，將持續注意後續發展。

市調機構集邦科技指出，烏克蘭為半導體原料氣體供應大國，包含氖、氬、氪、氙等，其中氖氣，全球有高達7成由烏克蘭供應。

集邦科技表示，惰性氣體主要應用於半導體微影製程，在深紫外光（DUV）光源準分子雷射世代，以惰性混合氣體與鹵素分子混合使用。

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集邦科技研判，烏俄衝突雖可能衝擊惰性氣體供應，但半導體廠、氣體供應廠皆備有庫存，且仍有其它地區供應的情況下，短期內不至於造成產線中斷影響產出，不過氣體供應量減少仍可能造成價格上漲，晶片生產成本因而增加。

工研院產科國際所所長蘇孟宗說，據初步盤點結果，台灣的惰性氣體及鈀等金屬原料並不是主要由烏克蘭進口，烏俄衝突短期對台灣半導體產業並不會造成影響，只是若整體供應量減少，後續引發的排擠效應影響則有待進一步觀察。（編輯：潘羿菁）1110223