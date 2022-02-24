自行車展3月虛實登場 指標廠巨大、美利達參與

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（中央社記者梁珮綺台北24日電）台北國際自行車展3月9日虛實開展，實體展共吸引國內外638業者參加，包括美利達、巨大、桂盟等大廠；線上展則有207業者參與，貿協秘書長林芳苗表示，睽違2年再辦展，商機可期。

另外，指揮中心宣布商務客入境限制從3月7日起鬆綁，只要出具證明或邀請就能到外館申辦簽證來台，檢疫時間為10天，林芳苗認為，若國外買主能來台灣，可望帶動展覽規模，也能促進產業技術合作與交流，樂觀其成。

貿協今天下午舉辦「2022台北國際自行車展」展前記者會，經濟部國際貿易局副局長李冠志、林芳苗皆出席致詞。

李冠志表示，去年台灣自行車整車出口量達199萬台、年增17%，出口值達13.143億美元、年增19.7%；電動輔助自行車表現更亮眼，出口量達98.7萬台、年增29.9%，出口值為13.144億美元、年增33.21%，值得注意的是，台灣電動輔助自行車出口已連續4年維持雙位數成長。

林芳苗進一步表示，台灣出口到英國、德國的電動輔助自行車數量，皆以三位數成長，分別是154.58%、103.69%，出口至美國、法國的數量也各自增加61.88%、48.28%。

不僅如此，就整體數據觀察，電動輔助自行車出口值也微幅超越整車，成為推升產業成長的最大動能。

林芳苗會後受訪時表示，自行車出口表現不畏疫情逆勢成長，顯示台灣產品的品質受到國際肯定，今年的自行車實體展是睽違2年再舉辦，商機可期。

根據貿協資訊，實體展現場將推出體驗活動，像是產業論壇、設置具有互動性的戶外展區等。線上展為期一個月，將有線上展覽平台、視訊採洽會、展場直擊等。（編輯：林興盟）1110224