宸鴻去年每股賺2.63元 估首季營收季減5%至10%

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（中央社記者潘智義台北24日電）觸控面板廠宸鴻今天公布，去年第4季自結合併營收新台幣241.4億元，稅後淨利1.2億元，每股淨利0.29元；2021年營收1030.9億元，稅後淨利10.7億元，每股淨利2.63元。

法人預估，宸鴻今年第1季進入淡季，單季營收將較去年第4季減少5%至10%。

宸鴻最大客戶占營收比重從第3季的50%降至第4季的40%，第2大客戶營收占比從第3季的21%提升至第4季的26%。

宸鴻執行長謝立群今天在線上法人說明會表示，宸鴻原本為大客戶生產智慧手機觸控模組，但兩年前未接新型號產品，而舊產品已近尾聲，產品組合出現重大改變。因此，宸鴻提高平板觸控產品及筆電顯示面板模組出貨量，往高階及大尺寸產品努力，稀釋手機產品即將停產的衝擊。

謝立群指出，繼去年第3季出貨高峰後，去年第4季自結合併營收241.4億元，較第3季減少4.1%，主要因第4季進入淡季，營收相對減少，且因客戶產品世代交替，智慧手機觸控產品屬舊機型，即將停產所致。

另外，宸鴻對現階段電動車概念股價看法保留，未來將選擇合適時點再出脫轉投資Canoo持股；雖然去年未依原定計畫擴充液晶顯示面板模組（LCM）產能，但不排除今年下半年有機會擴建。

宸鴻統計，受到客戶新舊產品轉換影響，去年第4季智慧型手機7吋以下產品營收季減7.3%，7至11吋產品營收較第3季減少14.8%。

不過，宅經濟熱度仍在，筆記型電腦觸控產品需求仍屬健康，因受到零組件缺料影響，去年第4季營收僅較第3季成長2%；另因產品組合改變及營運規模縮減，去年第4季營業毛利達9.2億元，營業毛利率略降為3.8%。

至於IC缺料、塞港的影響，宸鴻表示，主要影響在於下游組裝廠，宸鴻只有間接影響。策略長劉詩亮解釋，去年第4季原物料成本為200.9億元，占營收比重83.2%，與第3季相當。

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劉詩亮說明，去年第4季整體營業費用增加為10億元，占營收比重4.2%，較第3季8.9億元增加，費用增加主要為提撥年終績效獎金；而去年第4季營業損失為0.9億元、淨利息費用約1000萬元、外匯淨收益約400萬元，第4季稅後淨利約1.2億元。

宸鴻表示，2021年是宸鴻面對主要客戶產品規格調整挑戰的第2年，全年營收1030.9億元，較2020年減少10%。在營收結構方面，智慧型手機產品（7吋以下）營收年減35%、平板電腦（7至11吋）產品營收年增達31%，受惠平板電腦強勁需求，可略微彌補小尺寸產品衰退營收。（編輯：張良知）1110224