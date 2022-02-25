有線電視戶數連17季衰退 去年第4季下滑到474萬戶

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（中央社記者蘇思云台北25日電）NCC公布去年第4季有線電視戶數為474萬戶，季減2.7萬戶，已是連續第17季下滑，再創統計以來新低。大型系統中，季減幅以中嘉數位、台固下滑較多。

國家通訊傳播委員會（NCC）最新發布有線電視去年第4季訂戶數統計，總戶數來到474萬602戶，跟去年同期相比減少12.6萬戶，年減幅約2.6%。

根據NCC統計，目前6大有線電視多系統集團（MSO）凱擘、中嘉數位、台灣寬頻通訊（TBC）、台固、台灣數位光訊科技（台數科）、大豐共掌握全台約389萬戶，市占率約82%。

儘管MSO相對於獨立系統已擁有規模經濟優勢，但是6大MSO去年第4季戶數仍比第3季下滑；其中，中嘉季減幅0.72%最大，戶數則較上季減少7685戶，其次是台固衰退0.71%，戶數減少3712戶。

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NCC主委陳耀祥日前指出，台灣有線電視戶數其實比其他國家下滑相對緩慢，業者也不會只靠收視費用，積極投入固網生意，如果有投資光纖，這部分概念就像關鍵基礎設施，出租利潤沒有特別高，但仍是一塊固定收益。此外，業者也積極推出寬頻上網服務，未來有線電視搞不好也會推出「訂寬頻送有線電視」的服務。

台灣有線電視戶數過去10年來也是上下波動不小，2011年開始統計時約510萬戶，在2013年下降到497萬戶，後來又一路上升，最高峰在2017年第3季達到526萬9940戶，隨後連續17季下滑到目前的474萬戶新低。（編輯：蘇志宗）1110225