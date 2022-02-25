緯穎去年每股賺49.46元 未來3年擴產5至6倍

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（中央社記者潘智義台北25日電）雲端資料中心資訊電子設備廠緯穎今天董事會通過去年財報，基本每股盈餘49.46元，創下歷史新高；緯穎表示，未來2、3年將持續擴展全球據點，以達到目前5至6倍的產能規模。

緯潁透過新聞稿指出，因應遠距工作、教學與各種人工智慧（AI）應用需求，雲端資料中心產業持續成長，但整體供應鏈風險仍在，將透過與上下游客戶供應商合作，持續擴展全球據點、產能規模，維持營運穩定及彈性。

緯穎公布2021年第4季合併營收新台幣568.79億元，季增25.7%、年增8.3%；營業淨利為34.2億元，稅前淨利33.1億元，稅後淨利26.14億元，季增29%、年減4.3%，每股盈餘14.95元。緯穎去年第4季營收創單季歷史新高，毛利率8%、營益率6%，稅後淨利率4.6%。

緯穎2021年合併營收達1926.26億元，年增3%，創歷史新高；但受物價通膨及新台幣升值影響，毛利率、營益率、稅後淨利率分別為8.1%、5.9%、4.5%，較2020年各減少0.1個百分點；基本每股盈餘49.46元，創歷史新高。

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因應產業持續成長及客戶的強勁需求，緯潁積極備料，為充實營運資金，董事會今天通過對2家子公司分別增資4億美元及2800萬美元，以擴增產能。

緯潁表示，董事會通過於普通股不超過1700萬股額度內，視市場狀況及公司需求，透過辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證，或現金增資發行普通股、或以私募方式辦理現金增資發行普通股、或以私募方式發行新股參與海外存託憑證案，擇一或以搭配方式執行籌資。（編輯：張良知）1110225