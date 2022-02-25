宇瞻：鎧俠NAND Flash汙染嚴重 估4月快速漲價

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（中央社記者張建中新竹25日電）記憶體模組廠宇瞻總經理張家騉今天表示，鎧俠（KIOXIA）及威騰（WD）合資工廠發生材料汙染事件，對未來NAND Flash供貨可能造成嚴重影響，預期4月價格將快速上漲。

宇瞻下午召開法人說明會，張家騉親自出席說明當前記憶體市況。他指出，動態隨機存取記憶體（DRAM）市場部分，現貨價已開始蠢蠢欲動。

至於儲存型快閃記憶體（NAND Flash），張家騉表示，鎧俠及威騰合資工廠發生蝕刻材料汙染，根據生產流程及瑕疵問題發生點研判，4月可能開始影響產出，對後續NAND Flash供應影響嚴重。

張家騉預期，NAND Flash市場可能會出現突然缺貨的情況，並將快速漲價，直到第4季NAND Flash價格才可能走平或緩跌。

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針對俄羅斯入侵烏克蘭，市場擔心可能影響半導體或記憶體原料供應，張家騉表示，很多廠商不會從這區域取得惰性氣體，有些廠商會用一些，不過來自這區域的比重少，可以尋求替代料源，預期對產業鏈影響小，造成供應鏈斷鏈的可能性微乎其微。

張家騉說，宇瞻約有2成營收來自歐洲市場，歐洲子公司位於荷蘭，沒有地域性的影響，不過對客戶出貨及資金會進行控管，預期短期會有微幅的影響，將由其他營運成長彌補。（編輯：張均懋）1110225