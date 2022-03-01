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台股12/300

台股強彈246點 17900點得而復失

2022/3/1 09:24（3/1 14:08 更新）
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台股連假過後開盤氣勢強，受惠鋼鐵、航運、IC設計等族群領漲，激勵指數開高走高，收盤漲勢收斂，17900點整數關卡得而復失。（中央社檔案照片）
台股連假過後開盤氣勢強，受惠鋼鐵、航運、IC設計等族群領漲，激勵指數開高走高，收盤漲勢收斂，17900點整數關卡得而復失。（中央社檔案照片）
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（中央社記者江明晏台北1日電）俄烏開戰利空淡化，台股連假過後開盤氣勢強，受惠鋼鐵、航運、IC設計等族群領漲，激勵指數開高走高，盤中大漲近300點，收盤漲勢收斂，17900點整數關卡得而復失。

受惠美股自低谷反彈，台股連假後開盤漲勢強勁，盤中大漲近300點，高點觸及17944.5點，台股加權股價指數今天終場上漲246.07點，收在17898.25點，漲幅1.39%，成交值新台幣3579.19億元。

觀察權值股，代工廠台積電收平盤604元；鴻海上漲約近1.5%，收104.5元。

盤中鋼鐵、航運、板卡、IC設計族群等領漲，中鋼漲逾5%，收37.95元；貨櫃三雄長榮、陽明、萬海盤中漲幅拉高，收盤漲幅3到4%。IC設計族群智原漲停作收，愛普漲逾8%。

兆豐國際投顧表示，美股已從低檔反彈2到3天，顯示市場已把俄羅斯和烏克蘭的戰爭當作利空出盡解讀，後續要回歸觀察美國升息腳步，以及3月初美國將公布的消費者物價指數（CPI）。（編輯：張均懋）1110301

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