烏俄動盪 金管會、國安基金緊盯情勢變化

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（中央社記者謝方娪台北28日電）西方國家日前決定將俄羅斯部分銀行踢出SWIFT，俄國央行為穩定市場今天宣布禁止外資出售俄羅斯有價證券，此舉是否衝擊明天台股表現，金管會緊盯情勢變化，必要時國安基金不排除召開臨時會議討論因應對策。

為制裁俄羅斯入侵烏克蘭，西方國家啟動經濟及金融制裁措施，宣布將俄羅斯部分銀行踢出環球銀行金融電信協會（SWIFT）系統，此舉引發盧布重貶，俄羅斯今天更爆出ATM擠兌潮；西方國家出重手制裁，是否衝擊全球資本市場，市場高度關注。

財政部次長暨國安基金執行秘書阮清華今天接受中央社記者採訪時強調，國安基金會緊盯歐股、美股等國際主要股市盤勢走向，明天台股開盤，也會密切觀察股市表現；他重申，若台股出現不理性下跌，必要時國安基金不排除召開臨時會議討論因應對策。

金管會統計，截至今年1月底為止，台灣金融3業對烏克蘭與俄羅斯曝險合計達新台幣2179.05億元，其中公股行庫烏俄曝險部位極少，主要幾乎為民營金融業曝險；由於俄國央行宣布禁止外資出售俄羅斯有價證券，市場憂心影響金融股表現。

金管會強調，針對俄烏情勢變化，金管會緊盯相關發展，密切掌握金融業可能面臨的風險，為因應股市重大突發狀況可能發生的非理性或異常下跌，穩定股市方案的18套劇本早已備好，會在必要時出手救市。

金管會過去10年曾4次出手穩定股市，盤點使用過的救市工具，包含鼓勵上市櫃公司實施庫藏股、召開法說會、業績發表會等，並放寬信用交易可抵繳的信用擔保品範圍、調降每日盤中借券賣出的委託數量限額、特定情形平盤以下不得放空等措施。

公股行庫主管評估，台灣金融業持有烏俄曝險部位相對小，目前西方國家將俄羅斯部分銀行逐出SWIFT等制裁手段，對台灣金融業直接影響應不大。（編輯：林興盟）1110228