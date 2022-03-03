更多編輯台推薦新聞：
好萊塢體壇商界聲援烏克蘭 全球名流紛紛表態反戰
國際

好萊塢體壇商界聲援烏克蘭 全球名流紛紛表態反戰

全台大停電原因影響為何？是否有缺電危機？一次看懂
生活

全台大停電原因影響為何？是否有缺電危機？一次看懂

俄羅斯開戰烏克蘭 國際反應、情勢變化時間軸一次掌握
國際

俄羅斯開戰烏克蘭 國際反應、情勢變化時間軸一次掌握

援助烏克蘭難民 外交部捐款專戶資訊看這裡
政治

援助烏克蘭難民 外交部捐款專戶資訊看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭46/300

富時羅素及MSCI明晟宣布 移除俄羅斯股票

2022/3/3 13:40
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社倫敦2日綜合外電報導）證券指數供應商富時羅素（FTSE Russell）及明晟公司（MSCI）今天宣布，將從旗下所有指數移除俄羅斯股票。

路透社報導，富時羅素表示，此一決定自本月7日起生效；MSCI明晟則稱，所有MSCI明晟指數將在本月9日收盤後一步到位實施。

MSCI明晟還表示，MSCI俄羅斯指數將從新興市場中移除，重新歸類至單獨市場。

自俄羅斯入侵烏克蘭以來，市場出現俄羅斯資產拋售現象，倫敦證券交易所集團（London Stock Exchange Group）今天表示，俄羅斯金屬相關企業耶弗拉茲集團（Evraz）和Polymetal International公司將撤出富時100指數（FTSE 100）之列。

法新社報導，倫敦證交所集團聲明指出，這些變化是FTSE 100季度重組的一環，將自本月21日交易開始時生效。

Polymetal International是金礦開採公司，耶弗拉茲則專攻鋼鐵。市場觀察家說，過去一週，這兩家企業股價大跌，被逐出FTSE 100勢不可免。

英國投資服務商「互動投資人」（Interactive Investor）市場部門主管韓特（Richard Hunter）說，FTSE 100今年第一次重組「反映了地緣政治緊張情勢導致的當前市場動盪」。

英國金融服務公司Hargreaves Lansdown分析師史屈特（Susannah Streeter）補充表示：「在俄羅斯入侵烏克蘭及隨之而來對俄國的嚴格制裁措施後，以俄國為重心的耶弗拉茲與Polymetal International命運出現戲劇性翻轉。」（譯者：曾依璇/核稿：徐睿承）1110303

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀