太空產業發展計畫有望擴大 加碼布局低軌通訊領域

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（中央社記者蘇思云台北3日電）國研院國家太空中心主任吳宗信今天表示，未來會有一個更大的太空產業發展計畫把三期計畫涵括在內，可能有一半資源運用在培育太空產業，尤其是低軌通訊領域。

中華民國風險管理學會、財團法人國家實驗研究院國家太空中心與財團法人金屬工業研究發展中心今天共同舉行「台灣太空產業發展與商機研討會」，從產業技術與投資環境的角度，探討台灣太空產業的發展。

國發會副主委高仙桂致詞時表示，台灣去年通過太空發展法，目前進行中的第三期國家太空科技發展長程計畫也關注低軌通訊衛星，政府經費也會投入，發射衛星會採取公私協力，太空產業未來也可能攸關台灣國防產業，5G、人工智慧物聯網（AIOT）也要靠這個產業發展，除了技術面打底，也需要資金投入，才能促進台灣太空產業發展。

國研院國家太空中心吳宗信表示，台灣過去30年來在太空產業打根基，除了目前太空三期計畫，也會有一個更大的太空產業發展計畫把三期計畫涵括在內，可能有一半資源運用在培育太空產業，尤其是低軌通訊領域。

未來發展新太空產業包含傳統太空產業、太空旅行、太空軍事、太空殖民等四大面向。吳宗信指出，太空中心目前正推動獵風者衛星，屬於新時代的氣象衛星，由太空中心自行設計製造，預定軌道高度在500到600公里，如果順利的話有望年底發射；福衛八號則屬於高解析度光學遙測衛星，預計布建在太陽同步軌道構成星系，希望裡面衛星元件6到7成可完全自製。

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吳宗信也說，目前也在推動B5G低軌通訊衛星計畫，希望有機會2025年可以發射首顆自製通訊衛星。太空中心今年下半年有機會升格為行政法人，未來會負擔許多任務，希望擴增人力到600人，也希望推動建立國家發射場域，發展「太空港」概念，或在周邊設置國家太空博物館，未來若有機會做到定期發射小型火箭，也有機會帶動周邊產業服務以及觀光。

中華民國產物保險商業同業公會理事長李松季也指出，太空發展成兆元產業過程中，產險業責無旁貸。目前太空發展法中，確立未來太空活動行為人如果造成傷亡要負擔法律責任，故意或過失都要負責，使用人或所有人要確保有清償能力，太空發展法也規範賠償責任的最高限額，並非毫無上限。產險業後續會密切留意，希望借重國際再保人的經驗，開發更多元太空保險商品。（編輯：黃國倫）1110303