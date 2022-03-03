創見去年獲利增1.11倍 每股配息6元

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（中央社記者張建中新竹3日電）記憶體模組廠創見去年稅後淨利新台幣25.33億元，年增1.11倍，每股純益5.9元，董事會決議每股配發6元現金股利。

受惠記憶體市況好轉，創見去年營運高度成長，總營收143.14億元，年增25.06%，為近3年新高，稅後淨利25.33億元，大增1.11倍，為近4年來新高，每股純益5.9元。

創見董事會決議去年度盈餘每股配發5.2元現金股利，另以資本公積每股配發0.8元現金，合計每股配發6元現金，增加2.95元，增幅達96.7%，並連續4年配發率超過100%，即配發的股利比賺的還多。

創見今天股價收在72.2元，上漲0.5元，漲幅約0.69%，現金殖利率高達8.31%。

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配合日常營運使用需求，創見今天向關係人萬情投資及政全科技取得台北市內湖區行善路70號土地使用權，租期自民國111年6月12日至116年6月11日。（編輯：蘇志宗）1110303