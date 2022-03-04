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台船基隆工會勞工董事鬧雙胞 經部要求加強溝通

2022/3/4 16:09
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（中央社記者梁珮綺台北4日電）台船公司基隆工會勞工董事鬧雙胞，經濟部今天表示，依照往例，勞工董事一職由台船董事長陳報後核定，若工會對人選有不同意見，將責成台船加強與工會溝通。

台船公司基隆工會代表今天在立委蔡適應等人陪同下向經濟部陳情，認為台船董事長鄭文隆未經工會同意，就授權更換勞工董事人選，已違法。

經濟部國營會執行長劉明忠出面接受陳情，表示基於尊重台船的公司治理，歷來的勞工董事，都是由台船的公股代表董事長陳報工會代表，再送經濟部核定派任。

國營會表示，自2005年開始，17年來台船董事長都是循例陳報基隆廠企業工會理事長擔任勞工董事，絕無不尊重工會的情事；至於工會針對代表工會的人選有不同意見，將責成台船公司加強與工會溝通。

外傳基隆廠可能關廠，國營會對此表示，台船公司於2020年提報「營運展望暨增資報告書」時，已確定基隆廠不關廠，並以追求財務穩健有盈餘為目標，2021年政府協助完成增資，更代表支持基隆廠不關廠的實際行動。

國營會強調，未來基隆廠改造計畫的成功關鍵，有賴公司與員工合作共創雙贏，才能永續發展經營。（編輯：楊蘭軒）1110304

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