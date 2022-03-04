越南遭列歐盟稅務灰名單 專家提醒台商關注稅制變化

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（中央社記者張璦台北4日電）歐洲聯盟公布最新版稅務不合作名單，其中「灰名單」新增台商近年積極投資的越南等，這些地區未來恐面臨歐盟制裁；對此，專家建議，台商跨國布局時應沙盤推演，考量投資地未來稅制變化。

歐盟（EU）最新稅務不合作清單日前出爐，「黑名單」未有更動；觀察名單「灰名單」則增列10個國家或地區，包含貝里斯、英屬維京群島（BVI）、以色列及台商近年投資重鎮越南等，香港與馬來西亞也仍留在灰名單上。

勤業眾信稅務部會計師陳宥嘉表示，歐盟成員國2021年起須對被列入黑名單者執行制裁，例如提高支付與該地區款項的扣繳率、支付方不能於報所得稅時認報費用抵稅等。

台商投資架構中較常見的薩摩亞仍列於黑名單中。陳宥嘉舉例，台商透過薩摩亞紙上公司持有歐盟企業股票，匯出股利時就將遭遇懲罰性扣繳稅率。

目前列在灰名單的國家或地區，若未改善其租稅政策以符合國際稅務準則，未來可能遭歐盟制裁。針對去年底遭列入灰名單的香港與馬來西亞，陳宥嘉表示，馬來西亞已承諾進行相關稅改，香港則允諾於今年底修改稅務條例，2023年實施改善措施。

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陳宥嘉說，值得注意的是，本次新增至灰名單者中包含台商近年的投資重鎮越南，他預計越南可能會加強國別報告交換機制，以承諾遵循經濟合作暨發展組織（OECD）「稅基侵蝕與利潤移轉」（BEPS）行動方案的最低標準。也就是說，越南將提升反避稅標準。

同時，陳宥嘉提醒，企業架構中有設立於黑名單或灰名單國家或地區的台商，未來應多追蹤各國修法方向，沙盤推演、審慎評估。（編輯：潘羿菁）1110304