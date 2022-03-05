富邦金釋6800個職缺居金控之首 抓緊ESG趨勢

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（中央社記者謝方娪台北5日電）抓緊ESG趨勢，富邦金前進台大徵才，主打首次招募企業永續組MA，金控預計招募1名、銀行招募3至4名；另今年富邦金控暨子公司徵才總招募人數達6800名，居各金控之首。

富邦金今天參加台大校園徵才博覽會，今年儲備幹部（MA）規劃招募22個組別、50名儲備幹部，更首度招募企業永續組MA、期貨國外法人組MA；MA招募皆不限科系背景，首年即可挑戰破百萬年薪。

富邦金董事長蔡明興表示，富邦金連13年每股稅後盈餘登台灣金控業龍頭，根據中華徵信所2021年台灣百大集團調查，富邦集團資產總額超過新台幣11兆元，為台灣第一大企業集團，為邁向永續經營，今年富邦金徵才更首度招募企業永續組MA。

富邦金品牌管理暨公關處副總經理林茂生說，招募企業永續組MA，主因應氣候變遷趨勢，金融業扮演關鍵角色，必須利用資金和專業協助企業導向低碳轉型，近年富邦金除了在內部進行各式各樣的培訓，也希望納入年輕世代新血推動ESG。

林茂生指出，富邦金觀察年輕世代對ESG重視度更勝以往，求職時會重視公司是否在企業永續具有領導性和使命感，富邦金今年希望招募人選除了必備金融專業性、對ESG具有熱忱以外，若求學過程曾接觸環境工程、社會關懷等和ESG有關聯性的領域，將更加分。

林茂生也說，現在ESG推動已進入深水區，富邦金希望藉由MA加入，提升富邦金在ESG相關的金融專業，包含投融資、授信篩選模式等，協助客戶邁向低碳轉型。

富邦金控預計招募1名企業永續組MA，在公司內部負責ESG企劃策略的單位進行國際評比、國際趨勢研究，提升公司在ESG的作為並確保和國際即時接軌；另台北富邦銀行招募3至4名企業永續組MA，偏向專業性導向，包含在風控、融資及授信強化ESG能力。

富邦金MA計畫採線上履歷收件，即日起至3月31日止，應徵資格為大學以上學歷、科系不限，良好中、英文能力，具創新精神，樂於接受挑戰，良好溝通表達能力等。

富邦金MA計畫甄選流程，包括履歷篩選、團體面談、領導力潛質評鑑及專題簡報、各子公司高階主管面談等階段，最後由富邦金董事長蔡明興及總經理韓蔚廷親自面談。

此外，富邦金暨各子公司今年共計招募6800人，超越各金融同業；徵才對象包含資訊科技、數據分析、業務發展、風險精算、通路營業、核保理賠等專業人才。（編輯：張均懋）1110305