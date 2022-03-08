台股早盤一度跌逾250點 17000點失而復得

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台股8日早盤一度大跌逾250點，最低來到16923.83點，而後跌勢收斂，重回17000點之上。（中央社檔案照片）

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（中央社記者潘智義台北8日電）美股重挫，台股今天早盤一度大跌逾250點，摜破17000點，最低來到16923.83點，而後跌勢收斂，重回17000點之上。

9時9分止，加權指數來到17049.25點，跌129.44點，成交金額新台幣570.97億元。

權值王台積電早盤來到561元，下跌15元；蘋果光學鏡頭供應商大立光先跌後漲，來到1990元，上漲10元；鴻海小跌1元來到101.5元。（編輯：張均懋）1110308

台積電早盤股價一度跌至561元 創5個月新低

（中央社記者張建中新竹8日電）美股持續重挫，台積電美國存託憑證（ADR）跌破100美元大關，達99.29美元，創1年多來新低。台積電今天股價同步走低，早盤一度達新台幣561元，創5個月來新低。

大宗物資價格不斷揚升，經濟趨緩疑慮加深，美股再度重挫，道瓊工業指數大跌797.42點，跌幅2.37%；那斯達克指數下挫482.48點，跌幅3.62%；費城半導體指數下跌159.99點，跌幅4.91%。

台積電ADR跌破100美元關卡，收在99.29美元，創1年多來新低，下跌5.77美元，跌幅達5.49%。台積電今天股價走勢疲弱，早盤一度達新台幣561元，下跌15元，市值縮水3889億元，滑落至14.54兆元，影響大盤指數約125點。

法人表示，俄烏戰事仍未看到停火跡象，各國不斷對俄羅斯祭出制裁，經濟趨緩疑慮加深，權值股近期淪為外資提款機，外資已連續11個交易日共賣超台積電30萬9820張，後續情勢發展將牽動外資動向，也將連帶影響台積電未來股價走勢。（編輯：趙蔚蘭）1110308