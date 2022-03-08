台船攜手四維航 疫情間首創外籍商船在台修繕

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（中央社記者江明晏台北8日電）台船與四維航業今天宣布，攜手合作完成國內第一艘外籍商船「榮維輪MODEST SW」在台修繕案，也是台灣於疫情期間首度有國內航商的外籍商船來台修繕的案例。

近兩年因受全球疫情影響，政府為了強化海運邊境防疫管制，除經專案申請審查核准外，禁止外籍船舶進入非國際商港進行船舶修繕業務。四維航業於航運暢旺運費高漲之際，仍主動規劃將所屬船隊歲修業務交付台船公司執行。

台船指出，外籍船入境對國內防疫機制的管理而言，需就專案申請特性進行專案即時管理（計畫、執行、監管、紀錄、追蹤），因此，雙方自民國110年10月開始洽談討論編撰防疫措施與專案計畫書，經過多次與主管機關開會協商，在經濟部國營會的督導、交通部航港局的協助及CDC（疫情指揮中心）的指示提點與嚴謹審查下，終於在110年12月31日順利通過全船檢疫防疫計畫專案審核。

台船說明，榮維輪於前一個國家港口離航前，船員已先進行PCR檢測取得全員陰性證明，於111年1月6日順利停靠基隆商港區，隨即委託衛生福利部核可COVID-19檢驗機構「圓鉐醫事檢驗所」協助檢驗工作，進行抵台後第一次PCR檢測，於當日取得全員陰性證明並於錨泊區進行14天全船檢疫，隨即再次進商港區進行第二次PCR檢測確認全員陰性後，進行全船清消並移泊至台船公司基隆廠進行特檢歲修。

為了將防疫做到最完善，榮維輪從申請入台修繕前，即已遵循防疫措施與防疫計畫書，同時經濟部國營會、台船公司與四維航業共同透過AIS（船舶自動識別系統）監控航行與錨泊期的動態，移泊台船後依據建置的共用雲端平台進行各項資訊管理。

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台船並自行開發「智慧通行整合儀」（SACIS–Smart Access Control Integration System）用於防疫登輪實名制進出管制與體溫辨識之影像資訊電子化整合系統。未來SACIS可推廣到國內各國際商港或非商港區的航商碼頭，作為海運邊境防疫管制的利器，台船可提供國內業者需求進行產品銷售服務。

台船強調，榮維輪順利於111年2月中旬竣工並落實各項防疫及檢疫措施，透過多次PCR與快篩檢測甚至追蹤到離航後14天，均無染疫事件發生，為全球航商於疫情期間的修船業務開下成功的先例，也為台灣於疫情期間打造國內航商的外籍商船來台修繕的首舉。（編輯：黃國倫）1110308