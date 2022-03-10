東森購物網前2月每股賺3.04元

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（中央社記者江明晏台北10日電）東森國際旗下轉投資東森購物網今天公布財報，前2月合併稅前淨利達3.9億元，年成長23.7%，每股盈餘（EPS）為3.04元，再創同期新高。

東森購物網合併草莓網、熊媽媽買菜網2月營收為新台幣22.7億元，年增率7.6%，合併稅前淨利達1.6億元，較去年同期成長38.4%，每股盈餘（EPS）為1.23元，刷新歷年同期新高紀錄，累計前2月EPS為3.04元。

東森購物表示，根據往年經驗，農曆春節假期是影響業績較大的節慶，但隨著消費者網購習慣成形，東森購物網推出春節不打烊服務，加上今年農曆春節寒流濕冷，帶動保暖商品買氣爆棚，春節過後又有減肥健身、開工開學及三八婦女節商機，推升2月營收。

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進一步分析各平台及通路表現，東森購物表示，主打生鮮商品的熊媽媽買菜網表現亮眼，營收年成長率達126.8%，主要是因春節、元宵節慶，食品買氣增加；宅經濟商機持續推升網購業績能量，2月網購業績較去年同期成長15%，其中行動購物方面，在整體網路購物業績占比達到7成。

看好3月業績，東森購物表示，除了有婦女節檔期，還有3月14日的白色人節商機，3C家電、生活日用、婦幼母嬰等商品也都同步祭出優惠，預估將可帶動業績成長3成。（編輯：趙蔚蘭）1110310