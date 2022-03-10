華南金去年獲利172億創新高 估今年房市價量平穩

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（中央社記者張璦台北10日電）華南金控今天舉行去年第4季法說會，公布2021年自結合併稅後淨利為新台幣172.04億元創新高、年增98.8%，每股稅後盈餘（EPS）1.30元；此外，展望房市，華南銀認為，將以自住族群撐盤，預估今年價量朝向平穩趨勢。

華南金舉行法說會並公布2021年營運績效，受惠子公司華南銀行利息收入與財管手收動能佳，以及華南永昌證券獲利大躍進，使金控去年稅後淨利創新高，股東權益報酬率（ROE）則為8.82%、資產報酬率（ROA）0.52%。

核心獲利子公司華南銀行去年稅後淨利達145.84億元、年成長17%，主要是因放款量能增加，推升利息淨收益年增12.4%，淨手收年增15.4%，海外獲利占比也有所提升。

放款業務方面，華南銀截至去年12月底，全行放款餘額達2兆73億元，企金、個金和外幣放款均呈雙位數成長，中小企業放款和房屋貸款表現尤佳，年增率各達 14.2%和10%。資產品質部分，2021年第4季逾放比率為0.15%，備抵呆帳覆蓋率826.9%，均優於同業平均水準。

同時，非銀行子公司繳出亮眼獲利，華南永昌證券去年稅後淨利為25.25億元，創歷年新高；華南產險稅後淨利年增率達86.7%。

會中華南銀針對房市看法指出，自從房地合一稅2.0上路，短期交易稅負加重，再加上央行適度調整選擇性信用管制，金管會拉高部分不動產授信風險權數，地方政府擴大實施非自住囤房稅等，市場面臨管控力道加大，不過自住剛性買盤出籠，預估今年房市價量走向平穩趨勢。

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另外，華南金表示，全球經濟朝成長復甦格局邁進，但各國寬鬆政策逐步退場及去年形成的高基期，預期今年成長力道將放緩；高通膨如何緩解、美國聯準會升息、全球地緣政治衝擊、供應鏈瓶頸等，也都將值得持續關注。

華南金說，今年將隨時順應市場狀況、掌握升息循環趨勢，持續靈活調整經營方針，以有效提升資源使用效益，推升經營績效，並且持續以ESG為主軸落實企業永續發展。（編輯：潘羿菁）1110310