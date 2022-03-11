三星蘋果新機效應 神腦看好第2季業績成長

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（中央社記者吳家豪台北11日電）3C通路商神腦今天召開法人說明會，數位創新事業部總經理陳世祥說，三星旗艦機S22買氣熱絡，帶動神腦業績成長，隨著iPhone 13系列新顏色和第3代iPhone SE即將開賣，將有助提升公司第2季業績。

神腦今年前2個月營收年增0.09%，達新台幣51.71億元。陳世祥指出，符合去年底法說會預估今年通訊市場將持平的看法。

展望上半年，陳世祥認為，由於三星旗艦機S22吸引原本Note系列客群，預購相當熱烈，市場買氣成長近50%，帶動公司業績成長超過50%。雖然農曆年後iPhone買氣有點停滯，但蘋果9日發表iPhone 13系列新顏色和第3代iPhone SE，開賣後將有助提升神腦第2季業績。

陳世祥說，去年因為第4季三星旗艦手機和iPhone 13系列熱銷，神腦通訊產品營收占比提高到73%，未來希望非通訊產品營收占比保持在25%以上。

神腦2021年度合併營收達310.39億元，年增14.9%；毛利率11.2%，年減0.2個百分點，主因毛利率較低的iPhone 13系列去年熱賣，但營業毛利年增12.3%至34.66億元；稅後淨利5.96億元，年增37%；每股盈餘2.31元。（編輯：楊蘭軒）1110311