聯合再生去年虧損縮減79% 今年力拚轉虧為盈

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（中央社記者張建中新竹11日電）太陽能廠聯合再生能源去年雖然持續虧損，但歸屬母公司淨損新台幣12.9億元，虧損金額大幅縮減79%。聯合再生能源今年營運展望樂觀，預期有機會轉虧為盈。

聯合再生今天公告去年度財報，總營收143億元，年增14%，受惠產品組合持續優化，及製造成本降低和市場價格提升，毛利率由負轉正。

在費用管控得宜下，聯合再生去年營業費用降至14.5億元，減少18%；業外損失也降至5.2億元，減少54%。歸屬母公司淨損12.9億元，虧損金額銳減79%，每股虧損0.84元。

聯合再生表示，目前營運資金充足，手上現金及約當現金約52.5億元，未來將大幅增加國內太陽能案場投資、擴張大尺寸太陽能電池產能及自建儲能自動頻率控制（AFC）設備系統。

聯合再生指出，已掌握多筆標案，包括公有房舍屋頂、校園風雨球場、台鐵及台水太陽能案場、掩埋場及大型滯洪池，今年預計新增併網案場達140MW。

另外，聯合再生將自行開發約100MW的漁電共生太陽能案場，並於地層下陷地區及不利耕作農地開發約200MW左右的太陽能案場，全年總計將開發300MW的太陽能案場，

因應市場強勁需求，聯合再生將擴增大尺寸電池產能，台灣太陽能電池總產能預計擴增至1.3GW規模。

儲能系統方面，聯合再生表示，除參與台電標案外，也將自建AFC儲能設備，計劃建設12.3MWh的自持系統，預計今年第3季完工。

聯合再生預期，今年營收可望穩定成長，隨著原物料價格穩定，毛利率將持續改善，內部並將嚴格管控費用，全年有望轉虧為盈。（編輯：楊蘭軒）1110311