工業富聯去年營收獲利每股純益 均創新高

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（中央社記者鍾榮峰台北14日電）鴻海集團旗下工業富聯自結去年稅後獲利人民幣200.1億元，年增14.8%，每股稅後純益人民幣1.01元，去年營收、獲利、每股純益均創歷史新高。

工業富聯今天下午公布2021年度業績快報公告，去年自結合併營收人民幣4395.57億元，較前年4317.85億元微增1.8%，代表本業的營業利益人民幣223.9億元，營益率5.09%，較前年4.56%增加0.53個百分點。

去年歸屬母公司業主獲利人民幣200.1億元，較前年174.31億元增加14.8%；每股稅後純益（EPS）人民幣1.01元，較前年EPS 0.88元，去年營收、淨利和每股純益均創歷史新高。

工業富聯指出，去年受惠數位經濟蓬勃發展，在雲服務及邊緣計算、工業互聯網、智能家居、5G及網路通訊設備、智慧手機及智慧穿戴設備等5大領域產品、技術以及全球市占率維持優勢，也落實數位經濟產業5大類範圍的全面涵蓋。

工業富聯在今年初內部工作會議上表示，布局鎖定元宇宙、電動車、半導體3大領域；其中在電動車，工業富聯鎖定電驅電控零配件、車聯網跟智慧車載、工業互聯網3個項目；半導體方面，工業富聯先以投資方式進入晶片設計領域，再逐漸往核心元件、材料，甚至製造設備等發展。

元宇宙部分，工業富聯指出，包括5G、Wi-Fi 6/智慧家居/感測器等產品，已有穩定大客戶；另外運用在專業工作站、桌上型電腦、行動裝置、擴增實境/虛擬實境（AR/VR）、遊戲主機的繪圖處理器（GPU）產品，已出貨到全球巿場。（編輯：楊蘭軒）1110314