更多編輯台推薦新聞：
港府效忠學北京官腔官調 凸顯香港自治被剝奪
兩岸

港府效忠學北京官腔官調 凸顯香港自治被剝奪

戰火下烏克蘭啟用人臉辨識技術 可辨識死者身分、俄國情報人員
國際

戰火下烏克蘭啟用人臉辨識技術 可辨識死者身分、俄國情報人員

台灣倒垃圾考題登義大利節目 參賽者苦惱癟嘴、外館小編喊難
國際

台灣倒垃圾考題登義大利節目 參賽者苦惱癟嘴、外館小編喊難

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券

長榮海運去年獲利2390億元 每股盈餘45.57元

2022/3/15 15:17（3/15 15:38 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
長榮海運公布2021年財報，全年獲利高達2390.15億元，每股盈餘45.57元。（長榮提供）
長榮海運公布2021年財報，全年獲利高達2390.15億元，每股盈餘45.57元。（長榮提供）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴言曦台北15日電）長榮海運今天公布2021年財報，去年合併營收新台幣4894.07億元，年增136.34%，毛利率達61.69%，全年獲利高達2390.15億元，每股盈餘45.57元。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

長榮今天召開法人說明會，公告2021年合併營收為4894.07億元，年增136.34%；營業毛利3019.34億元，毛利率達61.69%。長榮去年營業利益2848.62億元，稅後盈餘（歸屬母公司）為2390.15億元，年增率高達880.98%，每股盈餘（EPS）45.57元，每股淨值也躍升至61.76元。

長榮指出，貨櫃航運景氣氣因塞港、缺工、歐美補庫存等因素，市場運能供不應求，110年度運價仍持續攀升，維持高檔，加上長榮海運有新船投入營運，挹注成長動能。（編輯：張良知）1110315

延伸閱讀
長榮貨櫃輪卡美國吉布森島外海未影響主要航道 數艘拖船馳援長榮海運獲利大爆發 傳年終獎金最高領40個月缺櫃塞港造就航海王大驚奇 貨櫃三雄股價市值飆升長榮前2月營收1121億元 年增逾9成長榮1月營收創新高 股價逆勢走揚
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族