長榮海運去年獲利2390億元 每股盈餘45.57元
2022/3/15 15:17（3/15 15:38 更新）
長榮海運公布2021年財報，全年獲利高達2390.15億元，每股盈餘45.57元。（長榮提供）
（中央社記者賴言曦台北15日電）長榮海運今天公布2021年財報，去年合併營收新台幣4894.07億元，年增136.34%，毛利率達61.69%，全年獲利高達2390.15億元，每股盈餘45.57元。
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長榮今天召開法人說明會，公告2021年合併營收為4894.07億元，年增136.34%；營業毛利3019.34億元，毛利率達61.69%。長榮去年營業利益2848.62億元，稅後盈餘（歸屬母公司）為2390.15億元，年增率高達880.98%，每股盈餘（EPS）45.57元，每股淨值也躍升至61.76元。
長榮指出，貨櫃航運景氣氣因塞港、缺工、歐美補庫存等因素，市場運能供不應求，110年度運價仍持續攀升，維持高檔，加上長榮海運有新船投入營運，挹注成長動能。（編輯：張良知）1110315
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