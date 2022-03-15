王文淵辭理事長 工總24日召開理監事會議

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（中央社記者曾智怡台北15日電）台塑集團總裁王文淵宣布請辭工總理事長並在今天遞出書面辭呈；按照工總會務章程，工總擬於24日召開理監事會議追認辭呈，王文淵才算完成辭任，若慰留不成將安排補選，外界也關注是否從現任3名副理事長，推舉其中1名接棒理事長。

王文淵昨天透過台塑發布新聞稿宣布請辭工總理事長，理由是不滿工總秘書長蔡練生因303停電事件擅發新聞稿，作為理事長無法節制秘書長行為等，決定辭去理事長一職，今天已由台塑幕僚將書面辭呈遞交工總。

工總監事會召集人潘俊榮14日對外說明，希望王文淵留任，不過仍會尊重他最後決定。

工總將於24日舉行理監事會議，依據工總會務章程，理監事聯席會議需通過理事長辭呈追認作業，王文淵才算完成辭去一事；按正常情況，追認以外，也會進行理監事補選工作。

工總共80位理監事，若理事長辭職，需從候補理事補進1名新理事，再從15名常務理事中，選出1名作為理事長。目前工總有3名副理事長，包括聯華神通集團董事長苗豐強、豐興鋼鐵前董事長林明儒、宜進董事長詹正田，理事長是否由此推舉，外界都十分關注。

至於秘書長一職，依照現行章程，工總秘書長一職並無任期制，而是由每一屆理事長提名，報理監事會同意後任命；因秘書長職務關係，假設是非自願狀態離開，需理監事會議同意才算數。

工總內部認為，秘書長人選需多方斟酌才能符合產業期待，未來應會朝培養新秀方向，做好時代交接。

針對王文淵請辭工總理事長震撼彈，工總監事會召集人潘俊榮14日說明，工總已召開臨時理監事會通過希望王文淵留任，不過仍會尊重王文淵最後決定；另理監事會希望給秘書長蔡練生一段時間，讓他有尊嚴離開工總。（編輯：潘羿菁）1110315