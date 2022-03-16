惠譽首次給予中壽評等A 展望穩定

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（中央社記者潘姿羽台北16日電）中國人壽今天發布新聞稿表示，惠譽信用評等（Fitch Rating）首次給予中壽「國際保險公司財務實力評等A」，以及「國內保險公司財務實力評等AA+（twn）」，評等展望為穩定。

惠譽說明，這次信用評等認為中壽相較市場上其他人壽保險公司，具備有利的營運規模及穩固的業務經營範疇，且有多元分散的經銷通路和產品線，以及優良公司治理。

惠譽也提到，中壽在財務上始終維持強勁的資本緩衝以支援業務擴張，整體財務表現強健；業務則長期著重期繳保單業務，並持續專注於高保障類型商品、外幣保單的銷售，以著眼於接軌國際財務報導準則第17號。

中壽補充，中壽在公司治理上一直表現亮眼，將公司治理內化為企業重要核心文化，也是獲得優異評等的重要基石。

中國人壽自2021年12月30日成為開發金控100%持有的子公司，開發金控今天舉辦法說會時提到，中壽不只維持強健資本，也是2021年獲利貢獻最多的子公司，去年全年稅後淨利為新台幣285.4億元，開發金控認列134.5億元。（編輯：潘羿菁）1110316