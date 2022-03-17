國巨去年獲利創次高 配息加減資每股可領回12元

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（中央社記者張建中新竹17日電）被動元件廠國巨去年稅後淨利229.03億元，創歷史次高，每股純益46.46元，擬配發現金股利每股10元，加上現金減資退還每股2元，股東每股可領回12元。

國巨今天董事會決議辦理現金減資，減資幅度20%，減資金額約新台幣10.8億元，消除股數約1.08億股，每股將退還股東現金2元，減資後實收資本額將降至43.2億元。國巨今天也決議擬每股配發股東現金股利10元。

國巨今天公布去年第4季財務報告及營運成果，單季合併營收256.9億元，較去年第3季293.88億元減少12.6%，但較前年同期222.25億元增加15.6%，創同期新高，歸屬母公司業主淨利47.36億元，較去年第3季68.3億元減少30.7%，但較前年同期37.07億元增加27.9 %，創同期新高，單季每股純益9.63元。

國巨去年第4季毛利率40%，較去年第3季41.1%下滑1.1個百分點，但較前年同期上揚2個百分點；單季營業利益66.12億元，營益率25.7%，較去年第3季28.9%減少3.2個百分點，但較前年同期增加2.9個百分點。

國巨去年合併總營收1065.39億元，較前年676.72億元增加57.4%，創歷史新高，去年稅後淨利229.03億元，較前年增加90.7%，創歷史次高，每股稅後純益46.46元。

國巨去年全年度毛利率40.4%，較前年增加2.8個百分點，去年營業利益290.74億元，營業利益率27.3%，較前年增加3.3個百分點。

展望今年第1季營運，國巨指出，由於全球COVID-19疫情及國際局勢緊繃，且IC零組件短缺仍影響客戶端出貨，國巨將密切關注市場供需狀況、並配置適當產能，因應客戶備貨需求。（編輯：林興盟）1110317